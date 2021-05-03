曼聯球迷不滿球隊加入歐超聯，周日對利物浦前有過千球迷在奧脫福示威，賽事最終因保安理由而擇日重賽，原先評述雙紅會的Now sports足球評述丘建威表示，評述生涯遇過不少賽事臨時被叫停或因天氣等因素而延遲，但球迷不滿球會而闖入球場示威，導致賽事改期則屬首次。

丘建威周日與方栢翹負責評述雙紅會，賽前如常回公司準備，其後獲悉有球迷闖入球場，當時預計賽事可能延遲：「以往有線直播西甲試過因外判商出現爭議，收唔到直播訊號，又唔敢去廣告，係咁講歷史。又遇過貝迪斯對西維爾賽前豪雨令球場水浸，賽會宣佈等球場水退，賽事延遲個幾鐘先開賽。」

他指出歐超聯事件觸怒不少球迷，部份曼迷賽前已聲言雙紅會有示威，但意外是球迷如此容易闖奧脫福球場草地：「直播訊號見到有球迷喺場內練波，又射12碼，睇到呢啲畫面忍唔住笑。其後見到球迷和平離開球場，部份堵塞場外街道，零晨時間曼聯球員仍然冇法離開酒店，因賽前有好多準備工作，當時估計好大機會改期，只待賽會公佈。」

他表示英國球迷在當地球壇的地位好重要，如仍未能平息球迷怒火，恐影響往後賽事，而目前各方持份者應商討如何解決問題，安排名宿代表球會向球迷解釋及交代，這些都是曼聯可考慮的處理方法。

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