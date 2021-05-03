周日NBA常規賽塞爾特人主場迎戰拓荒者，上仗鬥馬刺怒轟60分回應綠軍球迷噓聲的新星塔圖（Jayson Tatum），今戰續交出全隊最高33分的表現。不過他第四節末節太拼命防守，不慎和隊友J布朗（Jaylen Brown）「自炒」，後者更撞傷膝部。綠軍最後以119:129告負，賽後跌落東岸附加賽席位，同時西岸形勢亦更加混亂。

塞爾特人上仗鬥馬刺一度於上半場落後對手逾30分，被一眾綠軍球迷喝倒采，結果塔圖「爆seed」怒轟60分，領球隊加時後獲勝，惜今戰塔圖再無法拯救球隊。今仗戰情非常緊湊，兩隊最大分差距離只得10分，綠軍半場仍與拓荒者賽和71:71，但易邊後他們一直拓荒者被領先，無法搶回優勢，最後約一分鐘更被安東尼（Carmelo Anthony）射入三分，隨後被拉開 119:126。

奮戰的綠軍未有放棄，第四節餘40.1秒時拓荒者開出邊線球，塔圖當時守着開球的安東尼，並試圖阻止最大威脅的拓荒者球星尼拉特（Damian Lillard）上前取得皮球；此時努力防守的J布朗，亦嘗試在對手開波時偷走皮球，結果兩人混亂間互撼倒地，雙雙被換出。塔圖事後並無大礙，但J布朗就撞傷膝部要單腳跳回更衣室。兩大王牌離場後且餘下時間不多，綠軍最後負119:129，賽後排在要打附加賽的東岸第7位。而拓荒者獲勝後升回西岸第6，追近第5的湖人0.5場勝差，但亦跟同日輸球兼第7的小馬擁同相同戰績，而8至10位的灰熊、勇士和馬刺勝差亦在1場之內，形勢相當混亂。

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