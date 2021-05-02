當錫（Luka Doncic）上周六取得31分及12個籃板球，並交出職業生涯新高的20次助攻，造出出道以來第35次「三雙」，協助小馬在主場125:124力挫近況大勇的巫師，力壓湖人升上西岸第五位。

雖然普辛基斯（Kristaps Porzingis）因膝傷倦勤，但小馬今仗開局不錯，上半場一度領先巫師18分，打完2節後仍以70:65帶頭。不過，韋斯卜克（Russell Westbrook）在下半場一開賽就率領巫師大舉反擊，戰至第三節完結時，客軍已反超前97:89。但在當錫與添夏達威Jr.（Tim Hardaway Jr.）在第四節連番得分下，令小馬最終有驚無險以一分之差保住勝局。

同日另一場，溜馬則以152:95大勝雷霆，除了打破本身的單場得分紀錄外，亦令對手吞下NBA史上最大分差的主場敗仗。雷霆今仗一度落後67分，最終以57分慘敗。溜馬今仗表現甚佳，因背傷錯過了對上六仗的D沙邦尼斯（Domantas Sabonis），在上半場已錄得「三雙」數據，全場更有26分、19個籃板球及14次助攻。至於隊友D麥達莫（Doug McDermott）就攻入全場最高的31分，拿維治（Caris LeVert）也有25分貢獻。

文：童健