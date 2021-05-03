熱刺周日英超主場以4:0大炒錫菲聯，今戰大演帽子戲法的前鋒加里夫巴利，是他自去夏回歸熱刺以來首次在英超戴帽。這位威爾斯前鋒賽後直言感覺很好，並很滿意暫代領隊賴恩美臣的新進攻思維，更表示球隊終於踢出熱刺式的足球，再次暗諷前領隊摩連奴的戰術保守。

去夏由皇家馬德里借回熱刺的巴利，今仗踢出回歸以來最出色的一場比賽。熱刺自兩周前由賴恩美臣接管後，鋒線改由巴利夥拍哈利卡尼和孫興民，舊時在摩佬麾下失寵的迪利阿里和盧施素亦悉數正選上陣，大踢進攻足球。終獲機會發揮的巴利結果為熱刺射入3球，是他自2012年12月效力熱刺對陣阿士東維拉以來再次在英超戴帽，亦是他去夏回歸以來首次在英超演出帽子戲法。巴利賽後被問及，賴恩美臣的進攻足球如何令他滿意，他就回應：「事實上，我們現時更着重前線的攻擊，我們更接近對方要害，就有機會取得更多入球。」

他續道：「我們這兩周一直在這方面努力，很明顯不是一兩晚就能發生的事，但我感覺我們正向着正確的方面前進，我們在踢出熱刺式的足球。」巴利早前在熱刺反勝修咸頓一仗，才勁寸摩佬指「熱刺是大球會，需要踢進攻足球」，今仗再次暗諷摩佬的泊大巴戰術並不適合熱刺。再者，巴利在摩連奴在任時不獲重任，更被指其狀態不佳所以缺陣，現時他對於自己重獲正選並交出好表現，表示感覺很好：「很高興，我之前就說過我需要上陣，在比賽中多些獲得落場機會，現在我就做到了。我很開心，當我開心我就會踢得好。勝利會讓所有人高興，今場勝仗為更衣室帶來勝利的思維。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波