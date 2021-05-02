周日英超，阿仙奴作客鬥紐卡素，憑艾利尼和奧巴美揚上下半場各入一球，以2:0擊敗尾段有法比安舒哈直紅被逐的紐卡素，重回前四在數字上未正式出局。

賽前領隊阿迪達已揚言球隊會留力應付周中的歐霸賽事，球隊收起布卡約沙卡、伊美路維和尼高拉斯比比等進攻好手，但球隊依有奧巴美揚復出擔正。開賽5分鐘，奧巴美揚射門「撻Q」，後上的艾利尼第一時間拉射破網，為球隊領先1:0，其後格列沙加的遠射被救出，艾利尼的角球頭槌攻門被米基爾阿米朗門前解圍，阿仙奴半場領先1球。

換邊後7分鐘，剛傷癒未久的中堅大衞雷斯因大腿拉傷因傷退下火線，幸好66分鐘，加比爾馬天尼利左路傳中，奧巴美揚門前撞射為球隊射成2:0。

89分鐘，加比爾馬天尼利被法比安舒哈從後鏟傷，舒哈直紅被逐，馬天尼利當時受傷倒地並一度要接受治理，但最終仍能完成整場賽事，球隊亦以2:0擊敗紐卡素，以34場49分升上第9位。

雖然阿仙奴今仗全取3分，但球隊與上周六擊敗富咸、排在第四位的車路士有13分差距，球隊要在餘下的四場聯賽中全勝，並藉前列球隊不斷失分，才有望重上前四，但最快下輪可能已經要投降，只要車仔於餘下賽程再搶多1分，兵工廠就已無法趕上。

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