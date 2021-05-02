事隔九年，意甲冠軍終於易主！榜首的國際米蘭上周六作客以2:0擊敗克羅托內，只待周日阿特蘭大作客薩斯索羅未能全取三分，即可打破祖雲達斯在聯賽長達九年的壟斷。結果阿特蘭大周日只能作客1:1賽和薩斯索羅痛失2分，國際最終如願以償，自2010年由摩連奴帶領獲得3冠王後，再一次嘗到意甲冠軍滋味。

上周六意甲，國際米蘭作客榜尾克羅托內，上半場國際兩大射手盧卡古及拿達路馬天尼斯先後擊中門柱，結果等到69分鐘，才靠盧卡古送上助攻，禁區頂回傳給基斯甸艾歷臣射門得手，助國際領先1:0；92分鐘阿舒拉夫埋齋助國際贏2:0全取3分，不但將克羅托內踢回意乙，只要周日阿特蘭大未能全取三分即可奪冠。

阿特蘭大和波「造王」

雖然上周六國際在擊敗克羅托內後，仍未正式落實封王，但一眾球員賽後已在更衣室及返回米蘭的隊巴上提前激情慶祝，球會官方twitter亦上載了相關片段，就連干地都加入慶祝行列。曾帶領祖記贏得意甲9連霸中首3冠的干地，上季開始出任國際教練，是該隊重新成為意甲王者的頭號功臣，他賽後表示：「我來國際是作出了最困難的決定，我喜歡挑戰，來這裏挑戰我自己。所有球員都明白要做一些非凡的事，從而進入國際史冊的重要性。」

即使阿特蘭大能打敗薩斯索羅，國際在餘下4輪比賽也只需再取1分便可封王，變相周日前落後多達16分的祖雲達斯已提早篤定衞冕失敗。干地則稱：「我們成功推倒維持了九年的王朝。國際已經11年沒有贏過意甲冠軍，我們正在打破一個王朝，球員們有這份喜悅是應得的，恭喜他們。」

國際破10年錦標荒

雖然國際將帥均紛紛表示，不會一起觀看阿特蘭大對薩斯索羅之戰，不過在周日阿特蘭大只能作客1:1賽和薩斯索羅，國際在落實奪冠後，亦立即在官方社交網站宣佈這個喜訊。

連計今季，國際球會史上獲得過19次意甲冠軍，當中05/06球季因祖雲達斯陷「電話門」事件被勒令降班兼褫奪冠軍，由原本亞軍的國際頂上，結果該隊自2006年起創出意甲5連霸。然而自2010年由摩連奴帶領國際獲得史上首個3冠王後，翌季起國際開始步入衰退，前班主莫拉堤離開球會後，國際更長期被重回甲組的祖雲達斯力壓，對上一個錦標要數到2011年的意盃冠軍。幸近年獲內地財團蘇寧集團入主後，聘得教練干地及購入盧卡古等良將，最終打破球會10年錦標荒。

綜合意大利外電