亞洲足協(AFC)周一公佈接納香港足總提出將亞協盃J組賽事延期的建議，並將賽事安排於6月底在港進行，而在亞協盃如足總所願押後上演後，港超聯可按計劃於本月底完成賽季。

受疫情影響令原先本月中上演的亞協盃J組分組賽存在不確定性，足總上月董事會通過向亞洲足協提出，因疫情希望延期申請，亞洲足協今午在官方網站發稿公佈亞協盃J組賽事延至6月底舉行消息。港超聯球會東方龍獅、理文、台南市FC(中華台北)及220體育會(蒙古)同在J組，4隊爭一個出線席位。

亞洲足協指，亞協盃J組賽事原定5月14至20日在香港舉行，經過與香港足總協商後，考慮到疫情對賽事帶來挑戰，決定延後賽事，以騰出更多時間，確保賽事延遲可順利完成。亞洲足協已編定亞協盃J組合共6場賽事，安排在6月23日、26日及29日，有關賽事的細節將會維持不變。

由於政府一直未正式回復足總以「隔離泡泡」舉辦亞協盃J組的具體安排，足總逐向亞洲足協提出將亞協盃延遲，以騰出時間先完成港超聯次循環及爭標、護級組賽事，而亞洲足協接納足總建議後，除出戰亞洲球會賽的三隊，其餘可於本月底完成賽季。港隊月底起程到巴林出戰世盃外，預計下月中回港，而傑志、東方及理文的港腳完成世盃外後，便準備亞冠及亞協盃分組賽。

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