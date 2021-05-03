周日意甲阿特蘭大只能作客1:1賽和薩斯索羅後，令國際米蘭終可打破祖雲達斯在聯賽長達九年的壟斷，自2010年由摩連奴帶領獲得三冠王後，再一次嚐到意甲冠軍滋味。奪標頭號功臣盧卡古隨即表示自己來季會留隊，打破了這位比利時國腳將會重返英超效力曼城或車路士的謠言。

盧卡古接受 Sky Sports Italia 訪問時說：「我為全球的國際米蘭球迷、隊友、職員、會長和所有人感到高興。這對我們來說是美妙的一年，我對為國際上陣真的感到很驕傲。對很多隊友和我來說，這是我們第一個聯賽冠軍，此時此刻我只想跟他們分享喜悅。」

由於國際陷於財困，外界一直盛傳曼城和盧卡古曾效力的車路士，都有意收購他。但這位今季射入21球和貢獻10次助攻的中鋒透露，來季將繼續效力國際。盧卡古說：「上季我的表現已不錯，但今季更好，是我職業生涯最好的一季。今個球季實是太美妙，我希望繼續都可在如此。我想向所有人致謝，我真的很開心。」

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