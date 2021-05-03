湖人於周日常規賽主場以114:121不敵速龍，近七戰已吞下六敗，其西岸排名賽後更跌至接近要打附加賽的第六位。復出兩場又受傷的湖人球星勒邦占士（LeBron James）直言，球隊經歷只得71天的休季期，現時還有機會要打附加賽來爭奪季後賽資格，他認為構思出這個新賽制的人絕對要被解僱。

紫金兵團數月前先後有安東尼戴維斯（Anthony Davis）及占士受傷長唞，球隊西岸排名由高踞第三位滑落賽前的第五位。儘管兩大球星近日已經復出，但二人仍需時間回復最佳狀態，今仗鬥拓荒者占士更再出現右足踝疼痛。球隊落後敗西岸排名已跌到第六，暫時跟拓荒者擁有相同戰績，只是因他們於二月底交手時擊敗過拓荒者，才能取得第六的位置。今季NBA會沿用去年在「泡泡賽場」的附加賽賽制，各分岸的第7及第8位球隊將會對壘，勝方可獲得岸區第7個季後賽席位，負方就會跟第9及第10位球隊之間的勝方爭奪最後一席的8號種籽身份，全部附加賽以一場定勝負。

據指湖人此刻的目標已不是衞冕，而是要努力奪得季後賽資格。占士亦認為球隊於去年十月才奪冠，經歷了聯盟史上最短的71天休季期，現在還要多打一場附加賽去爭季後賽資格，他批評：「發明這糟糕附加賽的人要被解僱。」占士又強調，現時健康比追求季後賽種籽身份更重要：「我絕對希望想健康，不單止我自己，是我們整隊。我要確定我足踝到底是否傷癒，我要小心處理。我們在哪個位置不重要。」有球迷翻回占士在NBA去季初推出附加賽時的訪問，他表示附加賽可為一眾低排名球隊帶來更大競爭力，被球迷批評事不關己時就贊成附加賽。

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