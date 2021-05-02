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皇家馬德里喺歐聯同西甲雙線爭冠，一班老將都已經準備好喺季尾搏老命，喺周三歐聯四強次回合再戰車路士決勝負前，上周六就先喺西甲贏番一場打強心針，主場擊敗奧沙辛拿2:0，繼續緊貼榜首馬德里體育會，維持兩分之差；如果真係乘勢周中喺歐聯都過關入決賽，都真係唔好睇小施丹帶領呢支老人軍團做雙冠王嘅機會。

皇馬呢場波同奧沙辛拿半場先踢成0:0，換邊後踢到去76分鐘先打破僵局，靠上周中對車路士有好表現嘅中堅艾達米列達奧先開紀錄，之後再由卡斯米路再下一城，奠定2:0勝局。雖然話要後半段先入到波，贏得都唔係清風送爽，但對皇馬嚟講真係收貨，話晒隊波咁多30歲以上嘅老將，唞唔夠3、4日又要踢，𠵱家仲喺西甲同歐聯有得爭冠，都真係要拍吓手掌讚隊波嘅韌力。

施丹大讚周三或鬥「車」

施丹賽後都有讚班球員，事關球隊上半場射門多達13腳，係球隊今季所有賽事嚟計上半場最多嘅一次，但就好遺憾一球都入唔到，不過好彩下半場都有兩球「士哥」。不過，施丹最開心就係加盟後傷多過踢嘅夏薩特，呢場波係佢自1月尾以嚟首次踢正選，踢咗72分鐘表現唔錯，上半場亦有腳威脅射門，可惜就被撲出。施丹好滿意咁話：「佢踢得幾出色，企位好近賓施馬，所以可以有啲配合做到，我基本上好滿意佢今場嘅表現。」

唔知「夏神」可唔可以說服到施丹，喺周三有個正選位倒戈車仔，但呢位主帥明顯比較憂心嘅係半場傷出嘅法國同胞中堅華拉尼：「我諗要等等軍醫嘅詳細報告，但佢本人就同我講係小事，周中可以踢到歐聯，望係咁望啦！」

問題12碼無阻馬體會贏波

既要重歐聯，但西甲都繼續唔可以放棄，特別係馬體會呢排都唔係好穩，上輪輸完畀畢爾包後，呢場作客尾二嘅艾爾切，竟然只係靠馬高斯洛蘭迪一箭定江山險勝1:0，而且仲爭少少完場前被追和，唔係博到12碼嘅艾爾切，唔好彩因為操刀嘅費度查維斯射中柱宴客，呢場波可能以1:1結束，而且回帶顯示，馬體會門將奧比歷當時完全企出白界線撲波，有專家認為球證其實應該判重射。點都好，皇馬家陣同馬體會分數咁接近，加上巴塞隆拿同西維爾後上封王亦未絕望，西甲季尾鬥到咁激烈都真係少見。