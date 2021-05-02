西甲榜首風雲色變，頭三位的馬德里雙雄與巴塞隆拿最近都曾意外失分，令前四突然變得緊湊，連目前的四哥西維爾奪標機會也存在；因此，當西維爾周一西甲迎畢爾包時定全力爭勝。由於西維爾近季聯賽迎畢爾包戰績佳，惟總入球不多，今役可吼[2球]及直取西維爾勝2:0的波膽。（球賽編號：星期一12；now632台明日3:00am直播）

由於巴塞隆拿在上周四爆冷以1:2反敗給CF格蘭納達，而馬德里體育會早前亦曾意外不敵畢爾包，令西甲前四形勢吃緊。目前馬體會以34戰得76分居首，西維爾則以70分排第4，只要今場勝出就可將雙方差距縮窄至三分，今季西甲錦標誰屬，可能要鬥到最後，因此西維爾今場戰意大增。西維爾一向主場有保證，今季聯賽主場共獲12勝1和3負，近6次聯賽迎戰畢爾包亦獲5勝1和（見附表1），今役又幾近「夫添」，主力如前鋒安尼斯利、中場奧甘波斯及蘇素等全部可以候命，勝望極濃。

畢爾包11次開[2球]

位列中游的畢爾包近況飄忽，既試過挫馬體會，卻又曾在艾拉維斯及華拉度列等弱隊身上失分，由於畢爾包近6季聯賽訪西維爾5負之餘，當中更有4場輸0:2，因此，今役不妨直取西維爾勝2:0這個有6.2倍的波膽。

至於取「總入球」[2球]而非西維爾讓半/一的上盤，就因為畢爾包其實韌力不俗，近7場聯賽共獲1勝6和，而且畢爾包今季最常見的「總入球」球數就是[2球]，共出現過11場之多（見附表2），因此，今役決定取[2球]。文：數人

熱選 西維爾[2球]（3.35）

冷推 西維爾勝2:0（6.2）

西維爾近季聯賽迎畢爾包旺2:0（附表1）

日期 戰果（半場） 總入球

04/01/2020 和畢爾包1:1（0:1） 2球

18/05/2019 勝畢爾包2:0（1:0） 2球

03/03/2018 勝畢爾包2:0（2:0） 2球

03/03/2017 勝畢爾包1:0（1:0） 1球

10/01/2016 勝畢爾包2:0（1:0） 2球

04/04/2015 勝畢爾包2:0（2:0） 2球

西維爾與畢爾包今季總入球分佈（附表2）

球隊 0球 1球 2球 3球 4球 5球 6球 7+球

西維爾 0場 12場 10場 7場 1場 1場 1場 1場

畢爾包 3場 5場 11場 7場 5場 1場 1場 0場

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信佐加頓斯半場去'馬'

周一瑞超上演榜首大戰，由一哥佐加頓斯迎戰次席馬模。雖然兩軍近季交手各有勝負，但佐加頓斯今季表現進取，常常領先上半場，而馬模近仗作客又時會於半場落後，因此，今役可吼佐加頓斯「半勝」。（明日0:30am開賽）

未計今輪聯賽，佐加頓斯今季開「咧」三連勝，目前以九分居首，周一迎戰馬模時，當然想乘勝追擊，在季初便打殘爭標主要對手。今迎馬模，佐加頓斯攻擊主力如巴克路夫等都可以候命，不難射破馬模大門。佐加頓斯今季常做急先鋒，7場正式比賽中有5場「半勝」，相信今役亦不例外。

以七分排次席的馬模上季由丹麥名宿湯馬臣掌帥，即重奪瑞超錦標，今季目標理所當然是衞冕。不過，馬模今役料續缺門將祖漢達連及中場比曼斯域，另一中場祖貝格亦上陣成疑，而且球隊近4場作客比賽（跨季）有3場都於半場落後，球迷宜備忘。

另一場瑞超米贊比迎戰「升班馬」迪加科斯，由於米贊比近六次與迪加科斯交手全部開「單」，而迪加科斯近5場聯賽（跨季）也有4場開「單」，今役宜取「單」。（明日0:30am開賽）

混合過關

星期一X 佐加頓斯[半勝]（X）x星期一x 米贊比「單」（x） 2x1

今輪瑞超數字密碼

3 馬模近4場作客比賽（跨季）有3場都於半場落後

4 迪加科斯近5場聯賽（跨季）有4場開「單」

5 佐加頓斯在今季7場正式比賽中有5場「半勝」

6 米贊比近六次與迪加科斯交手全部開「單」

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緬恩斯[-1]績差博哈化

周一德甲進行補賽，由中下游緬恩斯迎戰尾二哈化柏林。緬恩斯今役雖有主場之利兼且近況不俗，不過，球隊今季「讓球主客和」[-1]盤路麻麻，加上哈化柏林要搶分護級，今役宜博[+1]的哈化「客勝」。（球賽編號：星期一2；明日0:00am開賽）

目前，哈化柏林以28戰得26分排尾2，少尾5的雲達不來梅及尾4的比勒費爾德4分，但少賽三場，因此，護級形勢上不算太過水深火熱，但大前提當然是要在今役搶得分數，戰意毋庸置疑。哈化今役雖缺前鋒盧克巴基奧及中場保耶達等，不過球隊近況回升，近5場獲2勝2和1負，受讓仍值博。

緬恩斯目前以30戰得34分排第12位，球隊近況亦不俗，近6場聯賽5勝1負，當中包括上仗以2:1擊敗班霸拜仁慕尼黑。不過，原來緬恩斯是正宗下風球隊，今季在「讓球主客和」[-1]的賽事未嘗贏盤，盤路是3和8輸，單計主場，緬恩斯近6場主場[-1]盤路只得1和5輸（見附表），今役緬恩斯又要[-1]，實在難看好。

讓球主客和

哈化柏林勝[+1]（1.63）

緬恩斯近6場主場[-1]盤路差

日期 戰果（半場） [-1]盤路

13/03/2021 勝弗賴堡1:0（0:0） 和

28/02/2021 負奧格斯堡0:1（0:1） 輸

19/12/2020 負雲達不來梅0:1（0:0） 輸

12/12/2020 負科隆0:1（0:0） 輸

07/11/2020 和史浩克04 2:2（2:1） 輸

26/09/2020 負史特加1:4（1:1） 輸

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帕爾馬垂死掙扎追「大」

周一意甲上演下游大戰，由尾5的拖連奴迎戰尾2的帕爾馬。若拖連奴要成功護級，今役基本上非勝不可，不過帕爾馬數字上亦有護級可能，因此不會放軟手腳；由於兩隊近仗都入球及失球偏多，今役宜取「入球大細」[2.5/3球]的「大」。（球賽編號：星期一x；now638、有線654及無綫myTV Super301台2:45am直播）

未計今輪聯賽，拖連奴以32戰得31分排第16位，為保住甲組席位，今迎帕爾馬時必拼。不過，拖連奴今季主場勝率甚低，只得2勝8和6負。另外，拖連奴防守亦不算嚴密，近9場只得1場沒有失球，今役要強攻帕爾馬，後防可能呈現空位，讓帕爾馬有機可乘。

帕爾馬以33戰得20分排尾2，僅數字上有可能護級。雖然帕爾馬近仗入球能力似乎有所改善，可惜後防依然「漏水」，難怪近5場聯賽的總入球都在4球或以上（見附表）。在周一作客拖連奴時，帕爾馬又有包括中場古卡及前鋒丹尼斯文等八名球員因傷未能候命，更難看好，今役宜取入球「大」。

入球大細

拖連奴大[2.5/3]（X）

帕爾馬近仗聯賽入得失得

日期 戰果（半場） 大細

24/04/2021 主負克羅托內3:4（1:3） 大

21/04/2021 客負祖雲達斯1:3（1:1） 大

17/04/2021 客負卡利亞里3:4（1:2） 大

10/04/2021 主負AC米蘭1:3（0:2） 大

03/04/2021 客和賓尼雲圖2:2（0:1） 大

註：中位數為[2.5/3球]

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