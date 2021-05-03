周日法甲里昂作客摩納哥，比賽踢至補時階段突然爆發大規模衝突，雙方球員一度互毆及推撞，球證今仗共掏出五張紅牌驅逐五位球員。里昂在爆發衝突前，憑着中場卓基的入球反超，他們最終保持優勢以3:2險勝摩納哥，取得寶貴的3分回到聯賽榜第4，有望取得歐戰席位。

上仗不敵里爾的里昂，餘下每場賽事都對球隊爭取歐聯席位來說非常重要。但今戰他們於上半場25分鐘便首先失守，被摩納哥前鋒禾蘭先開紀錄，落後0:1。半場結束前4分鐘，里昂險再失一球，只是禾蘭的射門過於用力高出，他們帶着落後一球的形勢返回更衣室。換邊後形勢有變，里昂憑迪比和馬些路安東尼奧先後建功，反超2:1。但踢至86分鐘被摩納哥博到12碼，賓耶達操刀射入後，里昂被扳平2:2。不過他們未有放棄，3分鐘後卓基在禁區內無人看管，找到機會破網，為里昂再領先3:2。

最戲劇性的是，雙方於補時96分鐘突然爆發衝突，部分球員一度互毆及推撞，雙方職員都要衝入球場阻止是次打鬥。最後球證連續出示四張紅牌，驅逐里昂後衞迪施基利奧、馬些路，摩納球前鋒皮亞圖柏歷基和基奧保斯離場。里昂於70分鐘已有中場卡基列兩黃一紅被逐，今場總共出現了五張紅牌，非常誇張。里昂最後保住勝利，回到法甲榜第4位，只落後第3的摩納哥1分，大有機會取得歐聯席位。至於踏入2021年表現大勇的摩納哥，爭標希望再進一步受打擊。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波