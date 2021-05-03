美斯周日雖然射失12碼但仍然取得兩個入球，協助巴塞隆拿作客以3:2戰勝華倫西亞，在西甲積分榜繼續排第三，積分追平第二位的皇家馬德里。

巴塞上一輪比賽被CF格蘭納達爆冷擊敗，加上榜首的馬德里體育會及皇家馬德里上周六均報捷，巴塞要保持爭標希望是不容再失。周日作客華倫西亞，兩隊上半場互交白卷，五個入球全部在下半場產生，主隊憑基比爾包列斯達於50分鐘頭槌建功而領先1:0。不過，巴塞於7分鐘後便追成平手。

華倫西亞的東尼拿圖在禁區內犯手球，巴塞獲得12碼，美斯操刀被主隊門將施利臣撲出，但混戰中皮球再落到其腳下，他於門前射入為巴塞追平1:1。6分鐘後，法蘭基迪莊頭槌攻門被施利臣擋出後，基沙文補射入網，巴塞超前成2:1。69分鐘，美斯主射罰球直接破網，是他效力巴塞直接射入的第50個罰球，助球隊領先3:1。華倫西亞戰至83分鐘有卡路士蘇拿射入世界波追成2:3，但未能平反敗局。

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