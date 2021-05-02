南華最成功的時期是金判坤任教練的那段時間。今季飛馬找來金判坤在港足的助教郭嘉諾領軍，文彼得認為兩人的熱血風格極相似，他自己亦是這類人。

金判坤肯定是對文彼得影響最大的教練，其實他們在流浪時已合作，「他在流浪做教練兼球員，風格不如南華時期，完全是兩個人。南華的環境令他熱血，我最欣賞他的體能強之餘，也夠熱血，如何激發大家心理？體能大家都一樣的操，100米都是一樣的跑，但如何令你願意出盡全力去跑那100米？這就是技巧。」雖然金判坤不諳中文，英文也說得一般，但總有方法激勵球員，「他的動作、情緒、表情，會令你覺得凡事皆可能。」

球迷不時都說郭嘉諾與金判坤相似，文彼得亦指：「似！當然似，他們都是『熱血怪』！我都是這類人，如果你不熱血，不喜歡自己的球會，又如何令球員支持？」他又指，金判坤與郭嘉諾的分別是訓練上的細節，「嘉諾分得仔細點，Kim就較整體。」

文彼得上季首度成為職業球隊主教練，但帶領飛馬成績一般。回想這段教波初體驗，文彼得說：「沒失望，都是平常心，可能未做到最好，但自問盡了力，問心無愧。」他認為自己有很多不足，如練習上的安排，最需改善的是與球員溝通。

文彼得重紀律，去季任主教練期間，球員訓練時遲到的懲罰不輕。他亦認為香港球員需要更刻苦，「很多都可以做到，但你拿10分來做抑或是100分？」文彼得認為做運動員最重要是心態，「要進步就要對自己有要求，今日做不到明日再做，後日再做，心態是每球都要做好。」