地區球會冠忠南區主教練列文今表示，前傑志隊友、近季轉投富力的中場林柱機將以短期合約加盟南區，並相信這名中場可助球隊在季尾爭取成績。

現年31歲的混血兵林柱機，因富力今季突然散班，過去多月除忙於應付與富力的合約糾紛，並保持訓練為隨時重返港超聯比賽做好準備。林柱機操練後說：「富力散班後，現在能夠重投正常訓練，並加盟南區感興奮。」

他表示與富力合約問題仍未解決，而自己渴望在港延續球員生涯，這段時間接觸過不同球會，與南區主教練列文有數次接觸商談合作的可能性，很高興及感謝南區給予機會，可簽下一紙短期合約，希望可助球隊在餘下賽事交出成績。林柱機過去半年未有隨港超球會訓練，但一直有保持每周四至五次訓練，體能處於不俗水平。

兵源有限的南區，早前有葡援中場柏度受傷，暫復出無期，主教練列文再向會方提出簽入林柱機以解燃眉之急。列文今表示希望林柱機下周對傑志的聯賽可以候命，他說：「林柱機是好專業及有質素的球員，過往在傑志合作過，其加盟可提升南區的中場能力，他渴望爭取表現，以證明自己。」列文表示，林柱機加盟仍要時間處理所需手續，相信未必可趕及周三對晉峰，但希望下周一對傑志可落場。

此外，南區的澳職中岸水手借將前鋒卡希爾已確定離隊，周三起程回國向中岸水手報到；這名21歲鋒將為南區上陣10場攻入2球。

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