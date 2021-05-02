【香港田徑錦標賽】

香港田徑錦標賽周日假將軍澳運動場上演，張培賢在男子撐桿跳三破港績奪金，可惜他挑戰5米失敗，最終把自己保持的紀錄推前至4米80。現自資訓練的張培賢表示，盼盡快達總會訂下的5米30培訓標準，繼而爭取體院資助。

張培賢第1次試跳為4米05，然後便一口氣把高度升至4米46，挑戰自己保持的港績（4米45），當他順利過桿後，在場所有選手也為這位撐桿跳一哥鼓掌。張培賢及後再跳過4米60及4米80，雖然最終挑戰5米功敗垂成，但他也順利把自己保持的港績推高0.35米。

張培賢在比賽時一直戴口罩，他解釋只為免不斷又除又戴的麻煩，而且平時也習慣戴口罩練習。他更笑言：「我在賽前很緊張，戴口罩會令自己避免過份興奮。」這位「鳥人」續指之前幾場已放眼4米70，昨跳到4米80也是意料中事，現時只能自資訓練的他，目標是跳過5米30爭取體院資助。張培賢昨挑戰5米失敗，但他也感到有機會成功，「今（昨）日跳高一點的高度，距離那個目標近點，感覺也好一些。之前我的最佳成績跟標準差幾乎一米，大家會覺得差好遠，而我今（昨）日挑戰5米有機會過的，感覺不是太遠。」

同日賽事，香港女子跳高紀錄保持者楊文蔚跳過1米75得銅牌，下個目標是本月底同一場地進行的系列賽三，她期望以「七步」跳過1米80，爭取入選9月中陝西全運會。另邊廂「跳遠王子」陳銘泰跳出7米70近2年內的個人最佳，向東奧「外卡」邁進一步。