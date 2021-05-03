今季國際米蘭喺干地帶領下勢不可擋，加上阿特蘭大喺周日失分嘅關係，國際事隔超過10年再嘗到捧起意甲冠軍嘅滋味。雖然干地由季中一度被傳同高層不和，不過最終成功帶隊打破祖雲達斯喺意甲嘅壟斷，實在係功不可沒，只不過呢位意大利名帥就話要享受呢一刻嘅奪冠感受，避談自己會唔會繼續留隊。

上季帶領國際以1分之差失落聯賽冠軍嘅干地，其實今季一度受到不少質疑，去年11月喺歐聯出局之後，Twitter仲曾經有唔少球迷要求干地離開，干地就認為國際球迷由始至終都唔會想自己走人：「我依然堅信反對我嘅球迷係來自其他對手，佢哋希望我離開，咁就會符合佢哋嘅心意。我家陣只係會專注喺呢一刻，因為喺多年無冠之後，再次帶領國際贏到意甲冠軍，實在太重要。聯賽仲有4場比賽，之後我會再同球會討論，理解情況，再睇吓會發生乜嘢事，呢一刻我只係想同球員、球會、球迷同所有人一齊享受，我唔想有任何人打擾我哋。」

干地又提到自己當初接手國際時候嘅情況：「毫無疑問今次奪冠難度非常大，選擇前往國際並非一個容易嘅決定，當我接手嗰陣，呢支球隊唔具備贏得重要錦標嘅條件同競爭力。加上我喺祖雲達斯度過一段長時間，呢支球隊仲係連續九年嘅聯賽冠軍統治者，但我最後都接受呢個挑戰，最終我嘅犧牲換到回報。」

----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波