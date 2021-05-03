周三歐聯4強次回合賽事，車路士回歸主場迎戰皇家馬德里。目前藍軍陣中有魯迪格以及高華錫兩名傷兵，領隊杜曹在接受官方網站訪問時就提示，魯迪格極有可能在對陣皇馬比賽中復出，只不過需要戴上面罩，惟中場大將高華錫的情況不太樂觀，很有可能繼續缺席這場焦點戰。

上輪藍軍在主場2:0擊敗富咸一仗，魯迪格及高華錫就因傷缺陣，杜曹接受車路士官方網站訪問時，就提到了兩名傷兵的最新情況：「我認為魯迪格會戴上面罩出戰，他在上周六已經有戴着面罩操練，所以他已經習慣了。高華錫感到肌肉有些問題，而且與之前有問題的部位不一樣，他有可能無法趕上。」

上場夏維斯在面對富咸一仗梅開二度，展示出不俗的狀態，只不過皇馬方面今場亦有後防大將沙治奧拉莫斯趕及回歸，杜曹表示自己仍然未想好如何排陣：「如果我們踢無鋒陣的話，拉莫斯就不會有一個目標去重點防守，這可能會是一個解決方法，不過他是皇馬陣中的領袖。我們會視乎陣中哪位球員狀態比較好，我不敢肯定皇馬會繼續踢五後衞還是回歸四後衞，所以還有很多問題要解決。」

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