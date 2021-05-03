祖雲達斯周日確定在意甲衞冕失敗後數小時作客烏甸尼斯，憑基斯坦奴朗拿度（C朗）在比賽末段梅開二度而以2:1反勝對手，取得爭奪前四的重要3分後升上積分榜第三位。

由於阿特蘭大同日較早時候只能與薩斯索羅賽和1:1，34戰得82分在榜首遙遙領先的國際米蘭得以提早四輪在意甲封王，祖雲達斯的意甲九連冠紀錄未能延續。而在對烏甸尼斯的比賽中，主隊開賽10分鐘在一次罰球攻勢中，迪保羅快開角球後由接應拿侯爾摩連拿推入禁區射成1:0。

絕大部份時間落後的祖雲達斯，戰至83分鐘才追成平手。當時C朗主射罰球，人牆中的迪保羅犯手球，祖記獲得12碼，C朗操刀中鵠助祖記扳平1:1。僅6分鐘後，C朗再接應拉比奧特左路傳中球近門頂入， 協助祖記以2:1反勝烏甸尼斯。祖記以34戰得69分升上意甲第三位，與第二位阿特蘭大及第四位的AC米蘭同分。

周日意甲戰果

拉素 4:3 熱拿亞

拿玻里 1:1 卡利亞里

薩斯索羅 1:1 阿特蘭大

博洛尼亞 3:3 費倫天拿

烏甸尼斯 1:2 祖雲達斯

森多利亞 2:0 羅馬

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