球壇在疫境下復蘇，若南華仍在港超聯會令球市更熱鬧？這支老牌球隊在千禧年代經歷護級失敗但被挽留，繼而再度成為班霸，亞協盃打入四強一役令大球場紅旗高掛，風頭極盛，宣傳手法亦把足球員重新包裝，當時拍過廣告夾過band的文彼得是代表球員之一，由他講當年的點滴最好不過。

記者/攝影：禤家民

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那個南華最後盛世要先由黎明前的黑暗講起。南華在千禧年代初以「全華班」出戰港甲，成績一直在中下游，至05/06球季聯賽煞科日僅與公民賽和1:1，隊史首度護級失敗，按例須降落乙組，但卻得足總挽留，更有商人羅傑承再度入主，組巨型班續戰甲組。

重組的南華引入多位外援，該季新加盟的本地球員不多，當時的流浪隊長文彼得是其一，現為天水圍飛馬董事的他表示：「效力了流浪五季，是個很好的平台去表現自己。那年羅生（羅傑承）入主南華，他知道我跟流浪完約就找我傾。效力流浪時，曾相當期待與南華交手，因南華有歐偉倫、李健和、阿拉烏蘇及仙奴等強手，當時輸得不多已經開心。」

慢慢，南華組軍方針轉變，最終淪落到護級，但卻迎來轉機，再組強隊征戰港甲，機會來到，文彼得沒太多考慮，「南華會歷史悠久，當時我沒包袱，由降班變成實力不俗的球隊，其實是由零開始。」決定轉會一刻，連南華將會簽入甚麼球員也不知，「流浪還未跟我談，加上南華會傾了個好價錢。坦白一句，錢少點都想試一試，碰碰運氣。」

南華當季立即展現出班霸本色，文彼得贏得首個聯賽、銀牌及足總盃冠軍。成績以外，羅傑承任南華足主的那個年代最擅長把足球包裝，文彼得說：「幫球員找更多贊助，令他們成為足球明星。不少國家都這樣包裝球星，但香港一直缺乏這些人。」當時，南華找到全球知名的服裝品牌贊助西裝，文彼得說：「很得體，可能會有人說做太多了，踢好些更實際，但有時踢球外都可做點別的，成為話題，要令不看足球的人都知道南華會存在。」

與陳七sell底褲兼出碟

比起名牌西裝贊助，當年更多人談論的是文彼得與陳肇麒那內褲廣告，文彼得說：「拍廣告是希望多些足球界以外人士知道球會。」拍攝經驗不多的兩位足球員，在多人面前只穿內褲，「當然尷尬，基本上只是條三角內褲，有很多工作人員，男女都有，要望鏡頭要有自信樣，很難集中。」

其實文彼得效力流浪時已簽過英皇娛樂，「我問那時的經理人為何簽我，他說我挺特別，健健康康，好像運動員，但我真的是運動員。」文彼得說當時年輕，甚麼也試一試，覺得娛樂圈不太適合。其後轉到羅傑承旗下娛樂公司，與陳肇麒等隊友組過樂隊出唱片，他說：「那時只想有另類話題，預了會被取笑，我不太介意的。唱歌x踢波，挺有想頭的。」

有更好包裝也需要球隊有好成績才能吸引球迷。南華自06/07球季起連贏4季港甲，但本地賽並非當時目標，他們希望征服亞協盃，在2009年那屆創造了千禧年代本地足球最轟動一戰，文彼得說：「那季最令人感動，在亞協8強作客最後輸球12碼，落後4:5，但主場1:0贏作客入球晉級4強。四強主場一戰，是我代表球會踢正式比賽，第一次見到大球場全場爆滿。」南華當屆亞協盃八強淘汰烏茲別克的尼夫治，四強與科威特競技交手，首回合作客以1:2落後，次回合在大球場上演，賽前已預售過26,000張門票，最終有37,459名球迷入場。難得在大球場爆滿下，球迷是為香港球隊打氣。

亞協成績好首次見紅海

文彼得在一片紅海下步出球場，「一出場球迷已起哄，那時我終明白外國球員為何體能那麼強，那種支持會令你很熱血，那場比賽，可能是氣氛關係，令我走上走落，這就是主場優勢。」只要贏1:0就可晉身決賽的南華，在65分鐘找到期待的入球，卡里祖後腳傳予隊長李海強射入，但被判越位在先，有球迷激動到把雜物擲向旁證，文彼得說：「不要怪我這樣想，我當時只想快些開波，因為還有時間。明白是不值得的，因為沒有越位，的確很憤怒，但足球就是如此，會有些人為因素，但我們都做得不夠，如果入得清脆點就判不到我們越位。」完場前八分鐘，科威特競技攻入一球，最終2回合計南華以1:3落敗無緣決賽。文彼得說：「回到更衣室差不多九成人都在哭，羅生都眼有淚光。我們不只1、2場比賽，是建立了2、3年的事，很失落。」縱使只能追平晨曦的四強戰績，但這場比賽足以成為經典，「每次跟同期隊友吃飯都會說起，很難再有了。」

畢特身上學懂身教

亞協盃四強外，南華令人印像深刻的還有「畢基的風」，他們在2011年簽入畢特和基士文2位曾在歐洲頂級聯賽打滾多年的球星。文彼得談及兩人時說：「很少接觸，都是在球場練習，場外不會一起吃飯。」但短短時間卻在畢特身上學到很多，「有些事教練未必教得通。畢特可做給你看，這叫身教，學到很多。」有這種世界級球員每日在旁，文彼得對自己要求更高，「都怕傳球傳不好，被他們取笑。」

說起外援，那時的南華有很多經典，文彼得隨口也說到幾個，「迪天奴、T史高斯、麥士維、伊達、雷文、卡里祖，這幾個都很有級數。」特別問他，現時飛馬王牌達施華與同屬翼鋒的麥士維比較喜歡那人多點，他說：「更喜歡麥士維，他速度真的很快、又好體能、又硬淨、射門又好。艾華都很快，但他只是跑得快，麥士維是變速都很快。」

2013年文彼得「落山」，「落山那刻很不捨，始終跟南華、羅生有感情。」他選擇加盟東方，「那年其實我想證明自己可以繼續踢，所以去東方試試，初時不是必然正選。」那年文彼得31歲，他踢到33歲掛靴；羅傑承也在2014年離開南華，這個南華的最後盛世到此告終。

後記：還「文總」一個公道

港足前隊長陳偉豪因講廢話也能講到頭頭是道，被球迷冠以「8+1 upper」，但我一直認為文總的「8+1 up」水平絕不比豪哥低。訪問當日特別跟文總講這件事，問他對豪哥這外號有何感覺，「我們認識24年了，他說話一向是這樣。他可以很正經，但面對面閒談時都是廢話多，慣了，我們都後生，沒辦法。」由此可見，文總的廢話水平也有一定份量，可惜沒幾多球迷留意到，他續說：「很不服，沒理由只說他，可能我不夠他出名吧。」