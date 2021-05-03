話就話澳職有外號「澳假」，不過咁，當中都有啲正氣啲嘅球隊，布里斯班獅吼（圖）就算其中一隊，周中雖然亞洲波都有唔少選擇，不過今期就玩澳職，搵獅吼嚟做重心。

之前都講過，獅吼係一隊我幾鍾意嘅球隊，今季表現暫時只屬於中下，和波太多係問題所在，隊波成日想穩住踢，拎一分為先，求勝心不足呢方面真係有待改善，不過咁，防守力絕對值得讚，暫時都只係失咗17粒，係澳職咁多隊最少，特別係門神占美楊格，場場都有精采撲救。獅吼周三喺主場嘅對手係西部聯，雙方都要爭前六，西部聯近期真係冇咩多，就係紅牌多，近3仗拎到2張，上仗作客阿德萊德聯，打少1個拎到1分，真係好運，所以唔好追西部聯啦，主隊讓平/半，上盤加個「細」，角「大」都可以諗吓。

星期三另一場，珀斯光輝主場對墨爾本城；先講墨城，領先中岸水手三分，常規賽冠軍未穩陣，要拋離就一定搵下游搶分，今仗對住光輝，係睇烏拉圭仔阿祖安隆拿有冇傷，有佢中場就信心大好多。光輝整體進攻不俗，但單對單嘅防守就好似冇，𠵱家排第10，爭前6拎1分都冇用，主場一定要攻，「大」就一定，博多個上半場「大」都冇問題，角球「大」都可以諗諗！

文：黃耀富

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