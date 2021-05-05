荷甲阿積士周日主場4:0大勝安曼後，提前贏得隊史第35個聯賽冠軍，當日非常興奮慶祝的中場卡拉臣，瘋狂過後把戰靴內的鞋墊扔向人群，後來又在ig發帖表示想取回球鞋，真的相當尷尬。

阿積士周日擊敗安曼後，聯賽榜第二位的燕豪芬亦賽和海倫芬只得1分，令這支荷甲榜首可確定提早三輪贏得聯賽冠軍。阿積士球員賽後都開心捧盃慶祝，而荷蘭中場卡拉臣還高興到把波boot扔向球迷，結果他發現自己要在下周日鬥飛燕諾用回鞋內的鞋墊。

他在Twitter發文說：「那位撿到我球鞋的人可以聯絡我嗎？我的鞋墊還在裏面，我周日比賽要用到它。」今季上陣26場荷甲射入11球的卡拉臣，幸好後來表示收到球迷把戰靴歸還把它。

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