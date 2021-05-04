上星期傳出音樂串流平台Spotify創辦人之一的瑞典富豪Daniel Ek打算收購阿仙奴，盛傳將會在完成收購後重返兵工廠擔任要職的法國名宿亨利就期望，Ek能夠再次為球會注入阿仙奴的傳統元素。

亨利周一在英國天空體育的節目上證實，Daniel Ek收講阿仙奴的計劃並非傳聞：「這是真的，Daniel是一位阿仙奴球迷，雖然他從未在公開場合提過這件事，但他已經支持了阿仙奴一段很長時間。」

盛傳Daniel Ek一旦成功收購阿仙奴的話，將會邀請亨利、韋拉和伯金等名宿回歸兵工廠擔任職務，亨利在節目上就談及了Ek對入主球會的願景：「他希望將阿仙奴的DNA重新注入球會，這是阿仙奴失去已久的東西。現時阿仙奴的管理層大部份都不是『阿仙奴人』，Daniel希望可以重組管理層，帶領球會朝正確的方向前進。」

----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波