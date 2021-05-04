韋斯卜克（Russell Westbrook）周一造出14分、21個籃板球及24次助攻的「怪物級」三雙，率領巫師在主場以154:141擊敗溜馬。

這已是韋斯卜克今季個人第32次錄得三雙數據，而他在職業生涯亦已累積178次三雙，只差三次便可追平名宿奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）的NBA紀錄。「韋少」今仗雖然只得14分，但卻搶下職業生涯新高的21個籃板球，以及交出平職業生涯最高的24次助攻。這是NBA歷史上第三次出現「20+」籃板球與助攻的三雙，而對上兩次分別是由他自己與「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）造出。

在韋斯卜克穿針引線下，日本前鋒八村塁今仗亦為巫師貢獻了27分，比爾（Bradley Beal）有26分進賬，加福特（Daniel Gafford）有15分，貝丹斯也有14分斬獲。

溜馬方面，拿維治（Caris LeVert）取得全場最高的33分，D沙邦尼斯（Domantas Sabonis）也有32分、19個籃板球及9次助攻，但仍未能阻止球隊落敗。

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