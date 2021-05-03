曼聯加入歐超聯引起球迷不滿，怒火更燒向美籍班主格拉沙家族。周日英超主場對利物浦賽前，逾千球迷聚集在奧脫福外進行「反格拉沙家族」示威，之後更闖入奧脫福施放煙霧彈，部份球迷衝入草地並拆除角球旗。其後警方增援，球迷亦散去，各方討論後宣佈周日雙紅會取消並擇日重賽，但據英國《鏡報》指，曼聯隨時會因事件受處分被判輸。

格拉沙家族自2005年利用財技收購曼聯後，他們「吸血鬼」的形象早深入民心，據了解至今曼聯為償還貸款已付出逾10億鎊（約101億港元），球會目標欠債也達4.5億鎊。直至周日雙紅會賽前，過千球迷聚集在奧脫福外進行「反格拉沙家族」示威。除了在球場外聚集，亦有數百名球迷在曼聯下榻的The Lowry Hotel外聚集，令紅魔球員無法離開酒店。

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首次因球迷抗議取消球賽

在奧脫福外示威的球迷之後突破保安防線，闖入球場內施放煙霧彈，球迷不但在看台示威，亦衝入草地並拆除角球旗。甚至有球迷闖入球場打破奧脫福場邊的攝影器材，希望阻止雙紅會進行。

警方其後增援，並驅散場內外球迷，兩隊更公佈正選出場陣容，令外界一度以為球賽可順利舉行。不過到當地時間下午5:35分，曼聯發官方聲明，指經過與警方、英超賽會及奧脫福議會討論後，基於發生示威事件及安全考慮，曼聯對利物浦的英超球賽會取消，並將會與賽會商討有關重賽日期，是英超史上首次因球迷抗議令球賽取消。

曼聯在聲明指：「球迷對曼聯充滿熱情，球會亦完全認同球迷的言論自由及和平示威的權利。不過，曼聯對部份破壞和平示威，令曼聯球迷、職員和警方陷入危險的行為感到遺憾，同時感謝英國警方的支持。」利物浦亦發聲明表示同意擇日重賽。

紅軍有機獲1或3分

本身曼聯如今仗不敵利物浦，曼城即可重奪英超，然而比賽延期下，意味曼城要待周六英超，在主場擊敗車路士便可落實封王。

英國《鏡報》指英超賽會已就事件展開調查，據英足總規章第8.3.4條，如發現對利物浦的比賽未能如期進行，曼聯當中有過錯，利物浦有機會獲三分。條例表明，若賽事因一家球會的成員或其球迷的行為而取消，董事局有權下令不安排重賽，判沒犯錯的一方獲得1或者3分。不過也有分析指，由於警方有份作決定取消雙紅會，而英足總規章中列明比賽不應延期的數個例外情況，其一便是「警方命令」，加上兩會亦同意賽事延期，事件會否引致任何處分仍有待觀察。

加利佬撐球迷行動

雖然曼聯有可能被處分，但今場任球評的曼聯名宿加利尼維利，就支持球迷的行動並希望格拉沙家族出售曼聯：「現在曼聯訓練場在英國的地位大概已跌出前五名，他們亦已有10年沒打入歐聯4強，我們更已有八年沒見過曼聯贏聯賽冠軍。但其他球隊都努力擴建設施，格拉沙根本達不到經濟要求，球迷受夠了。我的觀點很簡單，就是他們出售球會。」

綜合英格蘭外電