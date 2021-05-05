周六巴塞隆拿將會在主場惡鬥馬德里體育會，這場前列大戰很有可能決定今季西甲冠軍誰屬。據西班牙傳媒馬卡報稱，周一巴塞球星美斯就邀請了全隊到訪自己家中舉行燒烤派對，除了慶祝上周作客以3:2擊敗華倫西亞之外，亦希望提升全隊士氣為最後的奪冠衝刺作準備，不過這次美斯的燒烤派對或會為巴塞帶來麻煩。

報道指這是美斯首次邀請巴塞全隊在家中舉行派對，此前他們通常會在外邊的餐廳聚會，如今美斯竟然破格願意在家中與隊友燒烤，可見這名33歲阿根廷前鋒近期心情不俗，而且被認為與巴塞續約的可能性亦會增加。雖然記者們無法進入美斯的豪宅內，惟他們在門外守候時，就聽到在燒烤派對期間，美斯家中傳出了巴塞球員正在高唱「冠軍、冠軍」，可見巴塞眾將依然深信今季可以捧起聯賽冠軍。

雖然美斯舉行燒烤派對固然開心，惟西班牙傳媒指美斯這次在家中的聚會違反了西甲賽會的防疫規定，因此導致巴塞可能會因此受罰。根據防疫規定指這種聚餐活動，人數上不能超過6人，即使美斯在室外進行燒烤，而且巴塞眾將也有進行分枱進餐，不過人數上已經違反了規定，所以巴塞可能會受罰。

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