英國傳媒報道，基斯坦奴朗拿度計劃在明年約滿祖雲達斯後，重返母會士砵亭，作為職業球員生涯最後一站。

祖雲達斯今季在意甲表現欠佳，除了爭取聯賽10連霸失敗，連前四席位亦不穩固，早前就有報道指，C朗已經意興闌珊，希望在今夏離隊，並有可能重返皇家馬德里或曼聯。不過，《太陽報》引述意大利記者拉蒙迪指，這位36歲葡萄牙球星下季仍會效力祖記，並會在約滿後離隊，重返葡超勁旅士砵亭。

「（C朗）沒有具體計劃重返皇馬，而曼聯亦沒有這種財力。他沒有理由要離開祖雲達斯，特別是基於個人的情況，以及在贊助合約影響下。」拉蒙迪說。「我有第一手消息，C朗對前途已有打算，他計劃完成祖雲達斯的合約後，再為士砵亭效力兩年。」

C朗在1997年以12歲之齡，加入士砵亭青訓學院，至2002年獲提拔至一隊。他在02/03年球季為士砵亭上陣31仗，攻入五球，並惹來時任曼聯領隊的費格遜垂青。2003年夏天，18歲的C朗加盟紅魔轉戰英超，並逐漸蛻變成世界頂級球星。儘管C朗只在士砵亭一隊效力一年，但雙方關係非常密切，球會認為他是自家青訓的典範，去年更宣佈把學院冠名為「基斯坦奴朗拿度青訓學院」（Academia Cristiano Ronaldo）。

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