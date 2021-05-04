周二羅馬在官方網站宣佈，剛剛被熱刺解僱的摩連奴，會在下季執掌球隊帥印。曾經在2016至18年執教過曼聯的摩佬，這次執教羅馬又會再遇兩位舊部米希達利恩及基斯史摩寧，其中前者更在數天前才接受傳媒訪問時提到，過往在摩佬麾下過得非常困難，不過同時學到不少東西。

當初米希達利恩在16年加盟曼聯期間，在摩佬手下獲得不少上陣機會，而且曾跟隨球隊贏得歐霸盃冠軍。可惜隨後一季有傳摩佬對米希達利恩的防守態度感不滿，隨後選擇將這名阿美尼亞中場雪藏，米希達利恩最終無法用表現說服摩佬，最終與阿仙奴的阿歷斯山齊士作交換。此前米希達利恩在歐霸盃四強首回合前，就回憶起過往在摩佬麾下比賽的日子：「摩連奴是世界上最成功的教練之一，在他手下比賽很難，但我學到很多東西，我學會如何防守，不單是入球及助攻。」

相反過去史摩寧效力曼聯期間，在摩佬任下就獲得不少機會，當初更有傳摩佬在執教熱刺期間有意簽入這名31歲的後衞，這次二人在羅馬重聚，相信史摩寧會繼續獲得摩佬的重用。除了史摩寧以及米希達利恩兩名紅魔舊部之外，其實後衞大衛辛頓以及中場柏度洛迪古斯也曾經在摩佬分別執教國際米蘭以及車路士時，在這名葡萄牙籍教練手下效力過。

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