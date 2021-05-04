周日意甲國際米蘭因次席的阿特蘭大失分之下，成功提早4輪贏得冠軍，打破祖雲達斯長達9季的壟斷，而陣內老將艾舒利楊格亦成功贏得職業生涯的第二個聯賽冠軍。不過這位35歲的閘位球員季後將約滿國際，近期卻有傳他未來可能回歸英超，加盟出道球會，來季將升上英超的屈福特。

去年年初從曼聯加盟國際米蘭的楊格，當初與藍黑軍團簽下一份一年半的合約，然而楊格今季因受阿舒拉夫加盟以及比列錫回歸而影響，重用程度大不如上季，近期正選席位更被過去紅魔隊友達美安搶走。雖然楊格成為史上第二位贏得意甲冠軍的英格蘭球員，但現時國際米蘭仍未向楊格開出新合約，恐怕意甲生涯亦將告一段落。

據英國傳媒報道，已經確定來季升上英超的屈福特已經接觸楊格的經理人團隊，若最終國際未有向楊格開出近合約，有意招攬這位舊將來季回季坐鎮。楊格95年年僅9歲時已經加入屈福特，03年更開始代表一隊出戰英甲，06/07球季首次出戰英超已經打出名堂，更在季後被阿士東維拉撬走。去年10月楊格接受訪問時就表示，自己職業生涯後期希望可以回到母會效力，且看最終能否成事。

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