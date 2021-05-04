周四羅馬將會在歐霸四強次回合，主場迎戰曼聯，只不過近期這支意甲排名第7的球隊狀態非常低迷，上輪聯賽更吞森多利亞兩蛋。周二羅馬就宣佈，教練方辛加會在今季約滿之後離開球隊；不夠3小時後，羅馬即在官網宣佈，剛被熱刺解僱的摩連奴將會接手球隊，並且與羅馬簽約三年至2024年夏天。

2019年開始執教羅馬的方辛加，今季帶領球隊雖然在歐霸闖入四強，可惜首回合已經以2:6大敗於曼聯腳下，身處被淘汰的邊緣，當時令到羅馬班主費列金非常不滿，加上近期在聯賽錄得4輪不勝，已經落後第6位的拉素多達9分，因此令到羅馬決定在今季結束後與約滿的方辛加分道揚鑣。對於自己即使離任，方辛加透過羅馬官網表示：「過去兩年我與球隊經歷了許多高潮與低潮，但我一直為這間球會及這座城市付出所有心血。」

羅馬隨即宣佈，摩連奴將會在來季成為球隊的新帥，雙方簽約三年，而摩佬亦事隔11年後重返意大利球壇。這位葡萄牙籍教練在接受羅馬官網訪問時表示：「感謝班主費列金一家選擇我領導這間偉大的球會。我了解到他們對羅馬的野心，雄心以及動力亦一直激勵着我，我們共同希望在未來幾年建立成功。羅馬球迷的熱情說服我接受這份工作，我急不及待下季開始，同時我祝方辛加一切順利。」

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