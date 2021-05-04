史堤芬居里（Stephen Curry）周一攻入41分及交出8次助攻，協助勇士作客以123:108擊敗塘鵝，取得在爭奪季後賽入場券路上的一場重要勝利。由於灰熊同日以104:118不敵紐約，令勇士得以升上西岸第八位。

勇士今仗手風甚順，整體投射命中率達53.4%（88投47中），遠勝塘鵝的43.3%（90投39中）。「咖喱仔」取得全場最高的41分，域堅斯（Andrew Wiggins）有26分進賬，包括在第四節關鍵時刻獨得10分，而祖蒙特格連（Draymond Green）則錄得三雙，貢獻了10分、13個籃板球及15次助攻，外加3次偷球與2次封截。塘鵝方面，錫安威廉臣（Zion Williamson）取得全隊最高的32分，恩格林（Brandon Ingram）則有19分。

連贏兩場之後，勇士目前以33勝32負，以半場之差壓過灰熊排在西岸第八位，並領先排第11的塘鵝四場。不過，勇士在餘下七場常規賽中，將有兩場要再鬥塘鵝，而這兩仗隨時直接影響爭奪季後賽或附加賽資格的形勢。

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