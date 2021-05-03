【綜合英格蘭外電】熱刺周日英超主場憑加里夫巴利連中三元，加上孫興民的入球，以4:0大炒錫菲聯，今戰大演「帽子戲法」的前鋒加里夫巴利，是他自去夏回歸熱刺以來首次在英超「戴帽」。這位威爾斯前鋒賽後直言很滿意暫代領隊賴恩美臣的新進攻思維，更再次暗諷前領隊摩連奴的戰術保守。

熱刺自兩周前由賴恩美臣接管後，鋒線改由巴利夥拍哈利卡尼和孫興民，早前在摩佬麾下失寵的迪利阿里和盧施素亦悉數正選上陣，大踢進攻足球。終獲機會發揮的巴利結果為熱刺射入三球，是他自2012年12月效力熱刺對陣阿士東維拉以來再次在英超戴帽，亦是他去夏回歸以來首次在英超演出帽子戲法。

巴利賽後表示：「我們這兩周一直在這方面努力，很明顯不是一兩晚就能發生的事，但我感覺正向着正確的方面前進，我們踢出熱刺式的足球。」巴利早前在熱刺反勝修咸頓一仗，才暗諷摩佬指「熱刺是大球會，需要踢進攻足球」，今仗再次暗諷摩佬的泊大巴戰術並不適合熱刺。再者，巴利在摩連奴在任時不獲重用，更被指其狀態不佳所以缺陣，現時他對於自己重獲正選並交出好表現，表示感覺很好：「我之前就說過我需要上陣，在比賽中多些獲得落場機會，現在我做到了。我很開心，當我開心我就會踢得好。勝利會讓所有人高興，今場勝仗為更衣室帶來勝利的思維。」