帕爾馬在周一的護級大戰作客以0:1受挫拖連奴，在意甲五連敗，成為繼克羅托內後今季第二支確定要降班的球隊，回升意甲三年後將再降至意乙比賽。

兩隊上半場互交白卷，拖連奴戰至63分鐘由路積禾達破網而領先帕爾馬1:0，比洛迪其後在72分鐘的入球因越位在先而無效，2分鐘他再於禁區內射門中柱不入，拖連奴未能將比數拉開，最後以1:0小勝帕爾馬，取得寶貴3分。

帕爾馬現時34戰得20分續居意甲尾二位置，尚餘四輪比賽下落後第17位的卡利亞里12分，由於對賽成績不及對方故篤定降班，拖連奴以33戰得34分升上第15位，與降班區有3分距離。

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