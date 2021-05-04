曼聯早前決定加入歐洲超級聯賽，引發大批球迷不滿，擁躉們更將矛頭直指班主格拉沙家族，指摘對方運用財技掏空球會，令紅魔負債累累，要求他們盡快出售球會。不過，一代曼聯鋼門舒米高就挺身為班主護航，並炮轟周日闖入奧脫福球場示威的球迷，稱他們為「白癡」與「麻煩友」。

「我不認為球場內那些人是曼聯的忠實擁躉，我認為他們是一班『白癡』與『麻煩友』。他們都忘記了球會的美好時光，有些人在格拉沙家族買入球會時，根本還沒有出世。」舒米高說。「忠實的球迷，真正的球迷，大家可以繼續發表意見，但要適可而止。不要傻了，別作出一些不設實際的要求。」

「我們在過去兩周學到的是，只要我們團結起來，就我們不同意的事情表態反對，是會有效果的。我認為不僅是曼聯，整個足球運動亦正處於十字路口。」舒米高續道。「足球早就應該改變，現在正是絕佳的機會。看看潛在的買家，他們能令情況好轉嗎？就讓我們與格拉沙家族一起努力，讓球會回復應有的光輝吧。」

舒米高在1991年至99年間效力曼聯，目前更是球會的大使，不少球迷都質疑他是一個傀儡，純粹為了自己的飯碗而為班主講好說話。

至於另一位曼聯名宿加利尼維利，就跟這位前隊友打對台，表明不滿紅魔參與歐超聯的決定。據英國傳媒報道，他已開設了一個Whatsapps群組，跟不同廣播商的球評家互通消息，以防歐超聯這樣的計劃死灰復燃。事實上，英格蘭足總與英超賽會已發出聲明，會要求各隊班主簽署新憲，以防止再有類似事情發生，從而確保英國球壇生態健全。

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