曼聯球迷因不滿球隊此前決定加入歐洲超級聯賽，周日的雙紅會賽前有過千球迷在奧脫福外進行「反格拉沙家族」示威，超過200名球迷更闖入球場，部份地方更爆發暴力事件並演變成警民衝突，事件震驚全球。而球迷組織「曼聯球迷信託基金」（ＭUST）周一就向格拉沙發公開信，當中提出球迷的四大訴求，並要求會方在周五前回應。

ＭUST在公開信中開首就提到周日在奧脫福發生的示威，表示沒有曼聯球迷會想如此的示威變得恆常，球迷當然最希望為球隊打氣。但自從格拉沙家族入主曼聯16年後，球會的債務大幅增加，同時成績亦不斷退步，可惜格拉沙家族對於球會的情況不聞不問，令球迷極為失望。而這種挫敗感及無力感到周日已到達頂點，而且提到參與抗議的球迷絕大部份都是以和平的方式表達自己的聲音。

公開信的最後ＭUST向格拉沙提四大訴求，包括「自願且公開地參與由政府主導，促進球迷主導平衡球會擁有權架構的審查」、「立即委任獨立董事進入董事會，其唯一目的是維護球會利益而非股東利益」、「與曼聯球迷組織及球迷合作，讓不同人士可獲得股權以及投票權，而非格拉沙家族的私人企業」、「承諾未來有關球會的重大事項，包括球會準備參加任何比賽，格拉沙家族必須與季票持有者商討」等。ＭUST更要求格拉沙家族在周五之前，就以上四大訴求以公開及書面的形式作回應。

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