歐超聯風波發生至今已逾兩周時間，為免歐超聯有任何死灰復燃的機會，英超賽會和英格蘭足總將推出新憲章，以嚴懲有關推舉或參賽的球會。有份宣佈參戰的英超Big 6球隊將受到懲罰，但據報英格蘭足總高層打算罰款了事，不會進行扣分影響球會或是球迷。

據英國《太陽報》指，英超已承諾修改憲章，不容許有任何歐超聯二次出現的可能性，據報賽會已向六間參賽球會包括阿仙奴、車路士、利物浦、熱刺、曼城和曼聯盤問今次事件，並要求各球會和盤托出及誠實作答。英超賽會和英格蘭足總共同發聲明指，新憲章是要保護公開賽事以及班主的契約，並要求所有球會班主都要簽署，承諾他們必須協助維護基本原則，否則就要面臨重大的懲罰。

聲明寫道：「英超已制訂一系列措施，確保職業聯賽的基本原則維持金字塔形式。制定這些新措施是以防未來有任何新聯賽爆發的危機。」英超和英足總早前已表明會就事件懲罰Big 6，但據報高層們傾向對各球會施予巨額罰款，避免實施一些會衝擊到球迷的懲罰，好似是扣分。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波