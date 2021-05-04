拓荒者周一在NBA常規賽作客鷹隊，雖然有三分球11投6中的尼拉特（Damian Lillard）攻入全場最高33分及安東尼（Carmelo Anthony）生涯得分打入NBA史上第10位，惟球隊仍以114:123不敵鷹隊，四連勝被終止之餘，亦造就金塊（43勝21負）穩奪季後賽一席位，成為今季第四支確定出線的西岸球隊。金塊在同日較後時間作客以89:93受挫湖人，五連勝告一段落。

尼拉特今場另外為拓荒者助攻8次，麥高倫（Damian Lillard）又取得20分、7助攻、5籃板，而後備上陣的36歲老將安東尼則攻入14分，生涯得分以27,318分超越名人堂成員希耶斯（Elvin Hayes）而升上NBA歷史第10位。

不過這場比賽，拓荒者首節落後鷹隊31:32，半場仍落後62:68，惟兩隊上半場都未曾領先多於6分。拓荒者第三節比賽曾追至81:83，但鷹隊完第三節再拉開至102:95，最後一節最多更領先拓荒者20分，最終順利報捷。

鷹隊今場有五名球員得分達雙位數，以後備上陣的加連拿利（Danilo Gallinari）攻入28分最多，三分球10投7中的他還交出了8籃板。三分球14投7中的保丹奴域（Bogdan Bogdanovic）為鷹隊貢獻了25分，T楊格（Trae Young）則有「雙雙」的21分及11助攻進賬。

周一（香港時間周二）NBA常規賽戰果

活塞 112:119 魔術

巫師 154:141 溜馬

塘鵝 108:123 勇士

鷹隊 123:114 拓荒者

公牛 94:106 76人

灰熊 104:118 紐約人

爵士 110:99 馬刺

湖人 93:89 金塊

註︰前者主場

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