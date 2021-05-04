周三中午於香港仔運動場上演一場港超聯賽事，由有林柱機加盟冠忠南區迎戰「升班馬」晉峰，力圖離開尷尬的下游位置。

今季最令人失望的球隊非南區莫屬，他們目前12戰僅得9分，排在聯賽第7位，尚餘兩輪賽事就會進入第三循環，南區早已肯定無緣爭標組，但仍要爭取最好名次，特別是上仗對爭標分子東方，補時才因為一個問題球被絕殺。主教練兼球員列文表示：「對上場結果感失望，尤其結束的方式，但球證也是人，有時做了正確決定，有時會犯上錯誤，不作出投訴。」他又指，近三仗球隊展現出鬥志，希望可保持。

晉峰最近表現越來越好，但今仗距離他們上仗對流浪只有兩日，體力上南區會佔優。列文續說：「對手踢法主動，可能會有空間予我們進攻。」今仗是南區季內最後主場賽事，陳港斌停賽，積施利及唐道碧皆可候命。

晉峰目前力壓大受好評的流浪排在第5位，近仗演出驚喜，今季更在南區身上取得兩個「第一次」，包括在頂級盃賽第一個入球和第一場不敗，亦曾在港超聯首循環贏過南區，可算是南區剋星。

港超聯周三秩序

開賽時間 對賽球隊 場地

3:00pm 冠忠南區[7] vs晉峰[5] 香港仔運動場

票價：$80及$30（長者及學生）

[]內為聯賽排名；球迷入場前需填寫個人資料及健康申報表，而球迷可登入以下網址登記：https://www.hkfa.com/covid19/form

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