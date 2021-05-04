利物浦上月一度與另外五支英超勁旅，宣佈參與成立歐超聯，但計劃在大批球迷反對，加上歐洲足協及國際足協表明會作出反制下，短短72小時內便告胎死腹中。英國傳媒報道，利物浦行政總裁比利賀根將與紅軍球迷組織Spirit of Shankly（SOS）的代表會面，希望修補會方與球員間的關係。

利物浦班主芬威集團（FSG）早前在未有諮詢領隊高普、球員及球迷的情況下，夥同曼城、曼聯等英超「Big 6」球隊，跟皇家馬德里、巴塞隆拿、祖雲達斯等歐洲頂級勁旅簽訂協議，在歐聯以外另起爐灶設立歐超聯，惹來極大反對聲音，更有球迷到紅軍主場外抗議，結果紅軍很快便宣佈退出計劃，集團老闆約翰亨利亦就事件公開道歉。

《每日郵報》指出，歐超聯風波爆發之後，多個利物浦球迷組織均不滿被蒙在鼓裏，認為球會董事局應設有球迷代表，而比利賀根周二就會與SOS的代表開會，商量如何改善球會的運作。SOS早前亦發聲明指，會面將會是球迷與球會重建互信的第一步。

----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波