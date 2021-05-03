周日由一靚到近乎不受大雨影響的真草球場離開，迎接曼聯對利物浦，估不到會發生改期事件，程序變了，但對體育熱情未變！到處，仍是天昏地暗的頂尖！

天昏地暗，一定先數在Sheffield的snooker世錦賽。四強梅菲反勝基蘭威爾遜簡直是奇觀！李斯特城擁躉沙比（圖）最後贏冰咸17:15，更破紀錄打了五個階段，僵持至黎明空肚食早餐！決賽兩位打法南轅北轍的大滿貫球星對碰，本身就是不斷回甘的星級料理！等待奥脫福發展同時，在葡萄牙，經常是新車媒體試車場的Algarve，其過山車般的地形加上風常變、温度常變，令今年接近了的F1變得更精采！

歐洲足球，季前想像英超爭持會很激烈，惟反而是法甲，激烈之餘下半季更殺出有多位名將的摩納哥！西甲可能連西維爾也沒想過，季末會在爭奪冠軍！西甲馬德里體育會小勝艾爾切，似乎發生了「唔記得」事件，完場前費度查維斯12碼中柱不入，但馬體會門將奥比歷在射門一刻雙腳已離白界！但現場並沒疑問及check！這，可能是決定性的！

數月來，一直在捱的皇家馬德里力戰贏奥沙辛拿，周中對手車路士在一定輪換下勝富咸，近況加上首回合戰果，車路士理應被看高一線。不過上周六晚皇馬見到夏薩特、馬高阿辛斯奥之外亦展現正面士氣。相對，車路士輪換上陣的球員，就有點感受不到這味道。看到耿耿於懷，也想說出這表面感覺！巴黎聖日耳門走勢不俗，不過尼馬及迪馬利亞激戰下末段體能有點問題，這對領先的曼城又是一切入點！

何輝

足球評述員

周二見報