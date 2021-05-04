據外國傳媒周一報道，歐洲足協（UEFA）已跟波蘭政府達成協議，容許本月底在格但斯克市舉行的歐霸盃決賽開放球迷入場，約9,500名觀眾獲准在疫情下入場觀賽。當中大有機會闖入決賽的四強球隊曼聯和阿仙奴，一眾球迷正為消息感到興奮。

歐霸盃決賽將於5月26日在波蘭格但斯克球場上演，歐洲足協跟波蘭政府商討後，同意開放這個擁有4萬個座位的球場，讓約9,500名球迷入場觀賽決賽。進入歐霸盃決賽的兩間球會，每間將獲派2,000張門票，另外2,000張將透過公開形式發售，餘下門票就會供應給歐洲足協、國際機構、商業合作夥伴、廣播商和本地組織委員會等等。在歐霸四強首回合已以6:2大勝羅馬的曼聯，以及首回合落後維拉利爾一球的阿仙奴，都被認為很有機會前往波蘭踢決賽，因此兩隊球迷都非常雀躍。

歐洲足協又表示，球迷每人限購兩張門票，價錢由35英鎊至112英鎊，他們可在5月14日查詢自己的門票申請是否成功。不過英國現時仍實施旅遊限制，以防英國國民在假期時飛往外地，限制的國家包括波蘭，當地最快要到5月17日才有望放寬，球迷要出國仍需視乎英國政府的旅遊措施。

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