曼聯球迷衝入奧脫福球場，最後令周日雙紅會擇日重賽。魔迷有如此行動，曼聯欲參加歐超聯其實只是催化劑，示威主因其實是針對自入主曼聯以來掏空紅魔金庫的班主格拉沙家族。不過分析指因曼聯是分作AB股，除非格拉沙家族同意出售，否則外界要收購曼聯根本無可能。

自格拉沙家族2005年正式入主曼聯後，一直視紅魔為提款機。他們在2005年6月成功收購曼聯後，隨即將銀行借予他們用作收購曼聯用的5億2,500萬鎊貸款，改由曼聯償還，曼聯也由全球最賺錢的球會，變成負債累累。據了解，單是為了償還貸款和利息，曼聯至今更已付出了10億鎊。

曼聯2012年再在紐約上市，以及馬琴格拉沙在2014年逝世，紅魔改由他六名子女共同持有，並未令情況有改善。格拉沙家族利用財技，將曼聯分為AB股，A股在股票市場上市，B股則由格拉沙家族持有。另外，A股股東不一定有股息，而B股持有人的投票權，是A股股東的10倍，令任何不利格拉沙家族的動議，根本沒可能通過。格拉沙家族又不斷在股票市場「套現」，先後在2014年和2017年將部份股權出售，成功賺得1.85億鎊，但始終拒絕考慮出售曼聯。到了2020年，因疫情關係，曼聯公佈至3月31日為止，債務高達4.29億鎊。格拉沙家族早前同意聯同11豪門成立歐超聯，成為球迷再爆不滿的催化劑，繼而出現今次衝入奧脫福示威事件。遺憾的是，格拉沙家族一向漠視球迷的聲音，將來似乎仍然不會理會。

文：吹雪