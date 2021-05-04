沙比周一在英國克魯斯堡劇院舉行的世界桌球錦標賽決賽，以局數18:15擊敗梅菲，第四度贏得這項冠軍。世界會由第四升至第二位的沙比賽後表明，眼下的目標是要重返一哥寶座。

打完三節之後，沙比以14:11領先。最後一節初段戰情相當緊湊，沙比在第30局打出一桿120度，贏120:0，總分拉開17:13，但梅菲在隨後兩局均打出一桿過百度，連贏100:7及126:8（一桿103度），追近至落後15:17。戰至第33局，沙比再贏71:57，成功擊敗對手，繼於14、16及17年後，再度稱霸世錦賽，袋走50萬鎊獎金之餘，世界排名亦會升上第二位，僅次於一哥卓林普。

「當年擊敗奧蘇利雲首度封王，已是夢想成真，四度贏得冠軍，以往只會是在夢裏發生的事情。」這位37歲英格蘭球手說。「每次打入世錦賽決賽，你都會全力以赴，因為競爭太激烈了，你永遠不會知道這會否是最後一次。我的目標是要重返世界排名第一，在職業生涯中，你總會懷着一些目標，而我正朝着正確的方向前進。」

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