周日隨住阿特蘭大作客只能夠1:1賽和薩斯索羅，榜首嘅國際米蘭順利打破祖雲達斯喺聯賽嘅九季壟斷，捧走意甲冠軍。雖然國際一早獲得下季歐聯資格，不過剩低嗰三張歐聯入場券爭持依然非常激烈。由於今輪祖雲達斯同AC米蘭都全取三分，家陣已經追到同周日失分嘅阿特蘭大同分，加上後面嘅拿玻里同拉素分差都唔大，前四之爭好大機會要鬥到最後一輪先有結果。

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拿玻里失威拉素有機

今季提早衞冕失敗嘅祖記，周日作客鬥烏甸尼斯要繼續為來季歐聯席位努力，不過球隊開賽10分鐘就先落後。祖記要踢到83分鐘，先由基斯坦奴朗拿度（C朗）主射罰球令到對方人牆犯手球，獲得12碼後親自操刀幫祖記追成1:1。六分鐘後，C朗又接應拉比奧特左路傳中喺近門頂成2:1幫祖記反勝2:1，賽後佢哋以69分升上第3位，同排第2、4位嘅阿特蘭大、米蘭同分。

帶領祖記衞冕失敗嘅派路，賽後就話雖然全隊都好攰，不過球隊會繼續為歐聯資格而戰：「當你習慣咗做冠軍但唔習慣為歐聯資格而戰嘅時候，所有人嘅諗法都會改變。我哋身體同精神上都好攰，不過球隊知道想要乜嘢，我哋會不惜一切去爭歐聯資格。」

同日全取三分嘅仲有踢早場嘅拉素，球隊喺主場迎戰熱拿亞，下半場仲一度領先到4:1，雖然之後熱拿亞力挽狂躝追到3:4，但最終都難阻拉素贏波。拉素賽後雖然只係得64分，不過佢哋暫時踢少1場、落後第4嘅米蘭5分，仲有機會爭歐聯席位。相反拿玻里今輪就失威，本來只要主場鬥卡利亞里一仗贏波嘅話，就可以追到同前面三隊同分，而且球隊13分鐘就開紀錄，不過竟然喺下半場補時被對手逼和痛失兩分，家陣以67分繼續排第5。

祖記仲要鬥米蘭雙雄

喺聯賽剩返四輪下，要爭歐聯資格嘅球隊實在不容有失。不過再睇賽程，拿玻里同拉素相對輕鬆，因為2隊唔使再對前4球隊，相反家陣同分嘅祖記、阿特蘭大同米蘭嘅賽程就比較難踢，首先祖記同米蘭就會喺下輪交鋒，祖記之後仲會有一場迎戰新科冠軍國際米蘭嘅聯賽；米蘭亦都會喺聯賽煞科日作客鬥阿特蘭大，由於意甲賽制同分係先計對賽，兩隊假如喺前列大戰贏唔到，對爭歐聯入場券會有非常大影響。