皇家馬德里周三將在歐聯四強次回合，作客史丹福橋球場硬撼車路士，但法國中堅華拉尼因為肌肉受傷，預料最少要休戰10日，肯定無緣上陣。

西班牙《馬卡報》指，皇馬日前在西甲以2:0擊敗奧沙辛拿，但華拉尼因為肌肉不適半場被調走，雖然教練施丹一度表示，華拉尼的傷勢並無大礙，但經檢驗後證實，這位28歲守將肯定無法趕及出戰車路士。

「經過皇馬隊醫檢查後，證實華拉尼的右邊大腿內收肌群受傷。」皇馬會方的隊醫報告說。除了華拉尼之外，皇馬後防尚有盧卡斯華斯基斯與丹尼爾卡華積等傷兵，隊長沙治奧拉莫斯與費蘭特文迪雖已傷癒，並於周一跟隨大隊操練，但仍未知是否有足夠狀態上陣。西班牙傳媒預計，銀河鑑隊今仗將會派出拿祖費南迪斯與艾達米列達奧合作握守中路。

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