周日常規賽東岸大戰網隊作客公鹿，今仗變成杜蘭特（Kevin Durant、KD）及「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）兩大球星的對決。KD大爆發攻入平今季得分新高的42分，兼交出10籃板的「雙雙」數據，惟他完場前兩度射失能為網隊扳平的三分球，被是役轟入今季新高49分的字母哥帶走勝利，以114:117告負。

網隊及76人一直是今季東岸焦點，早前因扭傷足踝休戰一場的字母哥，甫開賽就在KD面前「拆你屋」，整個上半場交出20分，助公鹿領先62:59。被壓着打的網隊未有低頭，KD下半場交出24分，領軍第3節追和90:90。不過字母哥在最後1分餘鐘為公鹿拉開117:112後，即使網隊有控衞K艾榮（Kyrie Irving）回敬兩分，但KD分別於最後28秒及完場前2度射失能夠追平比數的三分球，網隊終以三分僅敗。

同日常規賽，衞冕湖人再遇挫折，傷癒復出的勒邦占士（LeBron James）拿下19分後，在末節中段因右足踝疼痛提早離場，紫金兵團最後在主場以114:121不敵速龍，近7戰6敗，賽後跌落西岸第六位，更令快艇奪西岸第三個季後賽席位。湖人排名再下跌，恐怕要打附加賽來爭奪季後賽資格。

文：華弟