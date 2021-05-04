摩連奴2004年帶領波圖在歐聯封王，其後一登陸英超就替車路士連續兩年摘下冠軍錦標，風頭一時無兩，被譽為世界最具冠軍保證的教頭，可惜近年執教球會的成績每況愈下，被批戰術保守一成不變，而以往只教大球會的他，如今接手的球會規模一間比一間小，可說是今非昔比，名氣也漸被其他名帥蓋過，只留下一張招積的嘴臉自圓其說。

從帶領波圖去到國際米蘭那7、8年間，是摩連奴執教生涯最光輝的時刻，基本上只要去到那裏，就保證可帶來榮譽，也培養成他經常牙斬斬的傲氣，口出狂言嘲諷那些爭標失利的同行，好像雲格或雲尼亞里，當年都被他奚落過。儘管很多人都不屑他的囂張，也批評他的泊大巴戰術贏得醜陋，可是他就是有辦法令對手不得不俯首稱臣，強如巴塞隆拿這種攻力至上的地上最強軍團，面對他的防守也經常啞火，在歐聯賽場兩次遭他淘汰，一次是04/05球季帶領車路士時，另一次就是09/10球季執掌國際米蘭，也是他最後助藍黑軍團成為歐聯、意甲及意大利盃三冠王那個球季。

不過對上10年，摩佬似乎已沒有過去那麼風光，不論帶領皇家馬德里、二度回歸車路士以及轉教曼聯的時代，都在3年的任期內要執包袱，當中他的下台經歷更變成一條方程式，就是因與隊內球星鬧不和至反面，影響了球隊成績，最後就只有被管理層革扯。這些經歷令不少大球會不再向他招手，生怕狂人來到只會製造混亂，甚至只得短短一剎光輝，不長久，而且他的保守戰術，也未必間間球會接受這種足球哲學。

因此，2019年11月突然宣佈執教熱刺，令不少人驚訝他的決定，覺得是摩佬多年來執教最欠奉星味的球會，被看成是他執教生涯的低潮，而他也自言不再是「The Special One」，想做「The Humble One」，似乎他也有自知之明，明白球壇如今不在他腳下；只不過骨子裏，他還是有那種不肯認低威的尊嚴，不肯認自己那套戰術慢慢被淘汰，結果在他帶領熱刺這一年半載，也確實無法替該隊打破錦標荒。

羅馬近年比起熱刺，感覺上更不入流，聯賽入前4困難，重要是熱刺是在競爭力堪稱最強的英超，而羅馬所處的是風光不再的意甲。或者國際米蘭的三冠王美好回憶，又或羅馬目前的總監也是葡人（前賓菲加教練迪亞高賓圖），令他有種同聲同氣之感；在一個昔日曾威過的聯賽，加上有同胞「罩住」，有助他更方便統領球會，且看這些條件可助他重振聲威，抑或和對上幾間球會一樣，一樣過不了3年內被炒的宿命。

文：盧卡東尼

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