韋斯咸周一藉着米查利安東尼奧梅開二度，作客以2:1反勝般尼，在英超前四之爭繼續追趕車路士。韋斯咸領隊莫耶斯承認，槌仔幫若要爭取出戰下季歐聯，就要在今季餘下四輪聯賽全取12分。

韋斯咸擊敗般尼後，目前以34戰得58分排在聯賽榜第五位，落後排第四的車路士三分。該隊在最後四輪英超，先後會出戰愛華頓、白禮頓、西布朗與修咸頓，莫耶斯直言有信心以五連勝為今季作結。

「我很希望參加歐洲賽，這將會是一項了不起的成就。我們離歐聯席位並不太遠，必須繼續抱有信心。」莫耶斯說。「還有四場比賽，真的很好，我很滿意。我以往也遇過這種情況，我們可能要贏足四場（才有望躋身前四）。不過，假如能夠踢出今仗的水準，我們有力跟大部份球隊一戰。」

米查利安東尼奧亦表示，韋斯咸會全力爭取出戰歐聯的機會。他說：「所有人都渴望參加歐聯，我在球隊已有幾季了，大部份時間都要為護級掙扎，但現在卻有機會爭入前四。我們不會就此放棄，一定會繼續全力爭取。」

----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波