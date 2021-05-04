曼聯球迷反格拉沙家族示威持續在英國進行，據《太陽報》周二引述一名紅魔球迷消息指，她的伴侶在示威時被警方施暴，遭打至下巴骨折及肋骨碎裂。

據《太陽報》指出，曼聯周日英超大戰利物浦前，約有200名球迷在紅魔入住的Lowry Hotel門外聚集，堵塞交通道路，其中一名28歲男性球迷被警方拘捕。《太陽報》亦公開一條片段，可見一男子在馬路遭警員圍捕，其後被強行拖曳至警車旁邊，有警員大叫「停止反抗」。之後數名身穿反光衣的警員把男子制服在地上，有人持續向他揮拳。當攝影師嘗試上前拍攝時，其他警員上前攔截並把記者驅趕。傳媒改在較遠角度繼續拍攝事發經過，警員再次上前阻止，相信各讀者對此畫面不會陌生。

該位女球迷交代男友情況說：「我昨晚自6時起就一直撥打101（非緊急警察熱線），但他們不告訴我任何事，只說他在彭德爾頓的警署。今天他們又告知我他去了醫院，但不交代為何會入院及在哪間醫院。我中午收到男友電話，他說他正被警方盤問，還被警察打至下巴骨折和肋骨碎裂。簡直是離譜，他們根本不需要這樣打他。」

據報當時警員試圖讓球迷遠離馬路，並對人群喊道「回去」、「照我的說話做」，該男子回應「我正跟隨你的意思，你不需要觸碰我。」亦有目擊者指，當時球迷嘗試攔截一輛貨車通過，當司機下車後，球迷就開始攀上貨車。

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