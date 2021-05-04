今季第二個大滿貫賽的法國網球公開賽將在本月底舉行，法國教育及體育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）周日宣佈，在疫情下首階段先試行開放35%的球迷，即大約1,000人入場，法網有望打破沉寂。

年初舉行的澳網在開放球迷入場數天後，因墨爾本城疫情嚴峻突然封城而不再對外開放。而5月24日開幕的法網亦打算在疫情緩和下，於賽事首階段放寬球場35%的人數入場，上限為1,000人。布朗凱續指，當賽事進利至八強，即6月9日，球迷會再進一步開放65%的球迷，大約5,000人入場，

由於法國疫情見改善，總統馬克龍上周四已宣佈，球迷可在5月19日起獲准入場觀戰,，前提是確診數字沒有上升。去年法網因疫情由五月延至九月底舉行，緊接美國網球公開賽。

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